Sakarya Bike Fest: Uluslararası bisiklet yarışlarıyla heyecan dolu anlar yaşanacak - Son Dakika
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Spor

Sakarya Bike Fest: Uluslararası bisiklet yarışlarıyla heyecan dolu anlar yaşanacak

Sakarya Bike Fest: Uluslararası bisiklet yarışlarıyla heyecan dolu anlar yaşanacak

"Sakarya Bike Fest", uluslararası bisiklet yarışlarıyla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

15.05.2024 17:21
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"Sakarya Bike Fest", uluslararası bisiklet yarışlarıyla sporseverlere heyecan dolu anlar yaşatacak.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle 2018 yılından bu yana düzenlenen ve yarın başlayacak festival kapsamında dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı olan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları gerçekleştirilecek.

"Gelecek için Pedal Çevir" mottosuyla gerçekleştirilecek festival öncesinde, organizasyonun yapılacağı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde tanıtım toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliğince (UCI) "Bisiklet Dostu Şehir" ünvanına layık görülen Sakarya'da bu alanda iyi işlerin yapıldığını söyledi.

Sakarya'yı dünya şampiyonalarının, olimpiyatların yapılabileceği bir şehir olarak gördüklerini belirten Müftüoğlu, "Bisiklet ailesi olarak Sakarya'nın sonuna kadar arkasındayız. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Son yıllarda bu pistte dünyanın en önemli oyuncuları buraya geliyor. Hem buranın tanıtımını hem de ekonomik olarak bu şehrin spor turizminin gelişmesini sağlıyoruz." diye konuştu.

Müftüoğlu, geçen yıl bisikletin tabana yayılması için önemli organizasyonlar yaptıklarını dile getirerek, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun ilgi gördüğünü kaydetti.

"Sakarya Bike Fest"in de Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapıldığına değinen Müftüoğlu, bisiklet ailesine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fikret Bayhan da çeşitli branşlarda büyük sporcularının olduğunu, bisiklette de ne kadar önde olduklarını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Organizasyonun direktörü Aziz Sırnaç ise yarışlar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, festival kapsamında düzenlenecek yarışlar, video gösterimiyle tanıtıldı.

Sakarya'dan Karasu'ya 4 gün, 4 etapta 513,4 kilometre geçilecek parkurda "Tour Of Sakarya" heyecanı yarın "Prolog Yarışı" ile Sakarya Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alacak.

Festivaldeki en büyük organizasyon ise 26 Mayıs'ta koşulacak olan MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak.

Organizasyon, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisiyle son bulacak.

Öte yandan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sırasında festival bünyesinde akrobasi şovları ile motosiklet gösterileri düzenlenecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakarya Bike Fest: Uluslararası bisiklet yarışlarıyla heyecan dolu anlar yaşanacak - Son Dakika

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