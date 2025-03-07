Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Heyecanına Hazır - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Heyecanına Hazır

Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Heyecanına Hazır

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off elemelerinde Akhisar Belediyesi ile karşılaşacak. İlk maç 8 Mart Cumartesi günü oynanacak ve takım galibiyetle tur avantajını hedefliyor.

07.03.2025 15:19  Güncelleme: 15:22
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Türkiye Erkekler Basketbol 2.Ligi Play-Off elemeleri mücadelesinde Akhisar Belediyesi ile karşılaşacak. Sakarya Büyükşehir Basket'in dev adamları, elemenin ilk maçından galibiyetle ayrılıp tur avantajını yakalamak istiyor.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi'nde mücadele eden Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, play-off elemeleri mücadeleleri çerçevesinde Akhisar Belediyesi ile karşılaşacak. Elemenin ilk maçında 8 Mart Cumartesi günü Akhisar'a konuk olacak dev adamlar, rövanş öncesi galip gelerek tur avantajını eline almak istiyor. Tarık Almış Spor Salonu'nda saat 15.00'da başlayacak ilk mücadele öncesi, Atatürk Spor Salonu'nda antrenman yapan takımı ziyaret eden Kulüp Başkanı Enes Zengin takıma enerji ve motivasyon aşıladı. Kritik randevu öncesi teknik ekip ve oyuncularla görüşen Zengin, zorlu play-off sınavından galip çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

"Oldukça güzel bir hava yakaladık"

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Zengin, "Play-off öncesi takımımız özellikle ikinci yarı güzel bir ivme yakaladı. Bu anlamda tüm takımımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum. Oldukça güzel bir hava yakaladık ve play-off'a kaldık. Şimdi Akhisar ile 8 Mart Cumartesi deplasmanda bir maçımız var. 11 Mart Salı günü saat 16.00'da yine Akhisar ile kendi evimizde karşılaşacağız. Ben inanıyorum ki iyi bir galibiyetle bunu taçlandıracağız. Herkes hazır, herkes coşkulu. Ben bu vesileyle 11 Mart Salı günü tüm Sakaryalıları, Sakarya Atatürk Spor Salonu'na bekliyorum" dedi.

"En çok mücadele eden turu geçecek"

Takımın son durumuyla ilgili bilgi veren Başantrenör Önder Kaya, "Bildiğiniz gibi 5. olarak grubu bitirip karşı grubun dördüncüsü olan Akhisar ile eşleştik. Onlar da çok saygı duyulan bir ekip. Elbette zorlu bir mücadele olacak. En çok isteyen en çok mücadele eden tarafın bu turu geçeceğine inanıyorum. İnşallah deplasmanda da kendi evimizde de galip gelerek seriyi rahat geçtikten sonra uşak takımıyla eşleşmeyi bekleyeceğiz" diye konuştu.

"Hep birlikte başaracağız"

Hedefledikleri noktaya geldiklerini ifade eden Takım Kaptanı Mustafa Kırcalı ise "Sezon başında hedeflediğimiz noktadayız. Play-Off serisine başlıyoruz. Takım olarak ilk antrenmandan ilk maçtan bugüne kadar hedefimiz bu serilerde başarı elde edip şehrimizi ve kulübümüzü en iyi şekilde bu ligde temsil etmekti. İnşallah hep birlikte bunu başaracağız" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol, Play-Off Heyecanına Hazır - Son Dakika

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