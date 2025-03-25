Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off Serisini Kaybetti

Uşak Basketbol'a 66-62'lik skorla mağlup olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off serisini kaybederek sezonu noktaladı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, serinin son mücadelesinde 66-62'lik skorla mağlup oldu. Bu neticeyle seriyi kaybeden takım sezonu noktalamış oldu. Uşak Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik ilk 5'i ile başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk yarı 36-36'lık skorla tamamlanarak mücadelelin ilk devresi eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda rakibi karşısında bulduğu hızlı hücum fırsatları değerlendiremeyen Büyükşehir Basketbol takımı, son saniyelerde yediği basketlerle geriye düştü ve parkeden 66-62'lik skorla mağlup olarak ayrıldı. - SAKARYA