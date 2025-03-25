Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off Serisini Kaybetti - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off Serisini Kaybetti

Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off Serisini Kaybetti

Uşak Basketbol'a 66-62 mağlup olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı, Play-Off serisini kaybederek sezonu noktaladı. Karşılaşma, Uşak Merkez Spor Salonu'nda gerçekleşti ve ilk yarı eşitlikle tamamlandı.

25.03.2025 15:01  Güncelleme: 15:04
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Uşak Basketbol'a 66-62'lik skorla mağlup olan Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off serisini kaybederek sezonu noktaladı.

Türkiye Erkekler Basketbol 2. Ligi Play-Off son 12 turunda Uşak Basketbol ile eşleşen Sakarya Büyükşehir Belediyesi Basketbol Takımı, serinin son mücadelesinde 66-62'lik skorla mağlup oldu. Bu neticeyle seriyi kaybeden takım sezonu noktalamış oldu. Uşak Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadele Büyükşehir Basketbol, Serhad Çorumlular, Can Koç, Doğancan Tokmak, Emir Apak ve Çağatay Çevik ilk 5'i ile başladı. Karşılıklı basketlerle geçen ilk yarı 36-36'lık skorla tamamlanarak mücadelelin ilk devresi eşitlikle sonuçlandı. İkinci yarıda rakibi karşısında bulduğu hızlı hücum fırsatları değerlendiremeyen Büyükşehir Basketbol takımı, son saniyelerde yediği basketlerle geriye düştü ve parkeden 66-62'lik skorla mağlup olarak ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Basketbol, sakarya, 3-sayfa, Spor, Uşak, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Basketbol Takımı Play-Off Serisini Kaybetti - Son Dakika

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