Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ormanpark'ta düzenlenen kahvaltıda sporculara seslenerek, genç sporcuların büyüklerin yolundan giderek başarılara imza atacaklarına inandıklarını söyledi. Alemdar, Sakarya'yı yeniden bir spor şehri haline getirmek istediklerini ve her daim sporun ve sporcunun destekçisi olacaklarını belirtti.

18.05.2024 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, kentteki sporcu ve antrenörlerle bir araya geldi.

Ormanpark'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen kahvaltıda sporculara seslenen Alemdar, bugünün ve yarının bayraktarları olduklarını söyledi.

Her bir sporcunun, alanında Türk bayrağını dalgalandırmak için fedakarlıklar yaptığını belirten Alemdar, Sakarya'nın birçok spor alanında büyük başarılara imza attığını dile getirdi.

Alemdar, genç sporcuların, büyüklerin yolundan giderek nice başarılara imza atmalarını temenni ederek, "Çok önemli sporcular yetiştirmiş bir şehrin evlatları olarak inanıyoruz ki; sizler de bundan sonraki süreçte büyüklerinizle birlikte onların yolundan giderek, hem şehrimize hem de ülkemize yakışan nice başarılara imza atan birer sporcu olacaksınız." ifadelerini kullandı.

Sakarya'yı yeniden bir spor şehri haline getirmek istediklerine işaret eden Alemdar, Büyükşehir Belediyesi olarak her daim sporun ve sporcunun destekçisi olacaklarını kaydetti.

Alemdar, gençlere armağan edilen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik etti.

Etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, FIFA kokartlı Süper Lig hakemi Atilla Karaoğlan, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Yaşar Zımba ve çok sayıda milli sporcu ile antrenörler katıldı.

Kaynak: AA

Yusuf Alemdar, Sakarya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:42 Amasya’da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı Amasya'da büyükbaş hayvana balta ve bıçakla eziyet eden 5 kişi tutuklandı
17:26 Korhan Berzeg’in ölüm nedeni belirlenemedi Korhan Berzeg'in ölüm nedeni belirlenemedi
16:52 Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan’ın görüntüleri tartışma yarattı Pervari Belediye Başkanı Tayyar Özcan'ın görüntüleri tartışma yarattı
16:13 CHP lideri Özel, Erdoğan’a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun?
16:50 Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
16:37 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
16:20 Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi Adana merkezli 4 ilde Ayar-3 operasyonu: 50 milyon lira değerinde altın ele geçirildi
16:13 Futbol tarihinde eşi benzeri yok Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı Futbol tarihinde eşi benzeri yok! Sevilla, Jesus Navas ile ömür boyu sözleşme imzaladı
15:40 At yarışında zincirleme kaza Binicinin üzerinden tay geçti At yarışında zincirleme kaza! Binicinin üzerinden tay geçti
15:22 Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı Aşiret düğününde kilolarca altın takılan gelin hareket etmekte zorlandı
15:14 SADAT, Nijer’e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı SADAT, Nijer'e Suriyeli paralı asker gönderdiği iddialarını yalanladı
15:10 Yok böyle bir para Galatasaray’da Fenerbahçe derbisine tarihi prim Yok böyle bir para! Galatasaray'da Fenerbahçe derbisine tarihi prim
15:03 Lionel Messi’nin Barcelona’ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı Lionel Messi'nin Barcelona'ya transfer olmak için imzaladığı peçete, 890 bin euroya satıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 18:33:21. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sporcularla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement