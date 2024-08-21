Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yunus Emre Baycan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yunus Emre Baycan Bronz Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yunus Emre Baycan Bronz Madalya Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yunus Emre Baycan, Balıkesir'de düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. Etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nde bronz madalya kazanarak Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı.

21.08.2024 11:02  Güncelleme: 11:05
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yunus Emre Baycan, Balıkesir'de düzenlenen CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. Etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'nde bronz madalya kazanarak Sakarya'ya büyük bir gurur yaşattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarılarına her gün bir yenisini ekliyor. Sakarya'nın sporcuları kazandığı madalyalarla şehrin tanıtımına önemli bir katkı sunuyor. Sporcularımız son olarak ata sporumuz yağlı güreşlerde önemli başarı elde edip şehrimizi Balıkesir'de gururlandırdılar. CV Enerji Yağlı Güreş Ligi 5. Etabı 64. Geleneksel Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güreşleri'ne katılan Büyükşehir'li Yunus Emre Baycan küçük boyda bronz madalya sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya'mızın başarısını zirvelere çıkaran kıymetli sporcularımıza minnettarız. Yetiştirdiğimiz ışık dolu gençler, her dalda bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Büyükşehir'imizin tüm imkanlarıyla seferber olduğu spor faaliyetlerinde son olarak bizleri gururlandıran sporcumuz Yunus Emre Baycan'ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Güreşçisi Yunus Emre Baycan Bronz Madalya Kazandı - Son Dakika
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