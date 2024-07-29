Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde Başarıya Ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı İller Arası Karate Ligi\'nde Başarıya Ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Bursa'da gerçekleştirilen iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi'nde toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

29.07.2024 16:16  Güncelleme: 16:17
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı, Bursa'da gerçekleştirilen iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi'nde toplamda 3 gümüş ve 5 bronz madalya kazanarak turnuvaya damga vurdu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate sporcuları, iller arası Emir Buğra Gencan Karate Ligi'nde önemli bir başarıya imza attı. Bursa'da 21 il ve 47 kulüpten toplam 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Karate Ligi mücadelelerinde yer alan ve nefes kesen bir performans ortaya koyan Büyükşehirli sporcular kürsünün sahibi oldu. Toplamda 24 sporcuyla organizasyona katılan Büyükşehir karate takımı, 3 gümüş ve 5 bronz madalya toplayarak Sakarya'ya tarihi bir gurur yaşattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karate Takımı İller Arası Karate Ligi'nde Başarıya Ulaştı - Son Dakika
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