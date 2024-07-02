Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Sporcusu Burak Abay, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'yi Temsil Edecek

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Burak Abay, Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos'ta gerçekleştirilecek organizasyona, 10 binin üzerinde sporcu katılacak.

Kendi branşında Türkiye adına kota alan tek milli sporcu olan Burak Abay da "yol bisikleti" kategorisinde mücadele edecek.

Açıklamada, "Böylesine dev bir organizasyonda mücadele edecek olan milli sporcumuzu tebrik eder ve tüm şehrimiz adına kendisine üstün başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.