Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcularından bir haftada 17 madalya

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, geride kalan bir hafta içerisinde katıldıkları karate, atletizm ve güreş branşlarındaki ulusal ve uluslararası organizasyonlarda toplamda 17 madalya kazandı. Farklı illerde düzenlenen şampiyonalarda mücadele eden Sakaryalı sporcular, haftayı 6 altın, 2 gümüş ve 9 bronz madalya ile tamamladı.

Balıkesir'de düzenlenen İller Arası Minik Yıldızlar Karate Turnuvası'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi sporcuları toplam 13 madalya elde etti. Turnuvada; Eslem Koç, Yağmur Yaramış, Azra Duru Küpçük, Esila Köseler ve Sudenaz Yağcıoğlu kategorilerinde birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Hande Akbulut ikinci sırayı alarak gümüş madalya kazanırken; Emir Berke Özçınar, Muaz Yılmaz, Beren Tetik, Hatice Rana Beşirik, Halide Cemre Yaramış, Fatma Çağlar ve Berrak Çeteci ise üçüncü olarak bronz madalyayı boyunlarına taktı.

Atletizmde madalya ve SEM vizesi

Kütahya'da 19-21 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Aycan Önel U14 Türkiye Şampiyonası'nda piste çıkan Esila Duru Şenol, 1000 metre yarışında Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Şenol, 600 metre yarışlarında ise Türkiye altıncısı oldu. Aynı şampiyonada 1000 metre kategorisinde yarışan Ahmet Enes Kasab Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalya alırken, Betül Sena Tercan ise Türkiye dördüncülüğünü elde etti. Dereceye giren sporcular, bu sonuçlarla Sporcu Eğitim Merkezi'ne (SEM) girmeye hak kazandı.

Güreşte Türkiye şampiyonluğu

16-18 Haziran tarihlerinde Çorum'da düzenlenen İşitme Engelliler Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 97 kilogramda mindere çıkan Ömer Saner, Türkiye şampiyonu olarak altın madalyaya uzandı. Saner, bu derecesiyle 28 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında Ermenistan'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı. Güreş branşındaki bir diğer madalya ise 116. Geleneksel Yalova-Altınova-Fevziye Gazanfer Bilge Yağlı Güreşleri'nden geldi. Deste küçük boy kategorisinde mücadele eden Yunus Emre Baycan, üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Haftalık başarı tablosunun ardından Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yayımlanan tebrik mesajında, "Geride bıraktığımız haftada, Karate, Atletizm ve Güreş branşlarında mücadele veren ve elde ettikleri başarılarla şehrimizi gururlandıran sporcularımızı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA