Sakarya Büyükşehir Belediyesporlu minik judoculardan Balkan Şampiyonası'nda başarı

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Bosna Hersek'in Pale kentinde düzenlenen Minikler Judo Balkan Şampiyonası'ndan 3 madalyayla döndü.

Belediyeden yapılan açıklamada, 24-25 Eylül'de yapılan şampiyonada Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcusu Yağmur İpek Akçay'ın 36 kiloda altın, Nehir Civelek'in 44 kiloda gümüş, Ravzanur Doğrul'un ise 32 kiloda bronz madalya kazandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Judo Antrenörü Mehmet Şen, şampiyona öncesi yoğun antrenman süreci geçirdiklerini aktardı.

Şampiyonaya toplamda 3 sporcu gönderdiklerini belirten Şen, "Bu 3 sporcumuzun da milli takım bünyesinde derece elde etmiş olması hepimizi gururlandırdı. Sporcularımız, söylediğimiz her şeyi eksiksiz şekilde uyguladılar ve bu disipline bağlı kaldılar. Bundan sonraki süreçte de antrenmanlarımıza eksik şekilde devam ederek, daha güzel başarılarla şehrimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.