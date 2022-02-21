Sakarya Büyükşehir'in genç basketbolcusu Parlakay, milli takıma davet edildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Basketbol Takımı'nın sporcusu Batuhan Parlakay, 15 yaş altı kategorisinde milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Sakarya'nın, sporun şehri ve merkezi olduğu vurgulanarak, "Sporun her alanında başarıya imza atan yeteneklerin şehrimizden çıkması bizlere gurur veriyor. Milli takım aday kadrosuna çağrılan genç basketbolcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 15 yaşındaki sporcu Parlakay da başarısını her geçen gün ileri taşıyarak hem Sakarya'yı hem de Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.