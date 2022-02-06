Üye Girişi
Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

06.02.2022 16:43
Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Karate Turnuvasında dereceye girmeye hak kazandılar.

Sakarya Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Karate Turnuvasında dereceye girmeye hak kazandılar. 55 kilogramda Zümra Rezzan İm 2'nci olurken, 84 kilogramda Fatih Şen ise 3'ncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Kocaeli'de düzenlenen Büyükler Türkiye Karate şampiyonasında kulübümüz sporcusu Zümra Rezzan İm, 55 kilogramda 2'nci oldu. Aynı zamanda erkekler 84 kilogramda yarışan sporcu Fatih Şen 3'üncü olarak başarılı bir sonuç elde etti. Büyükşehir'den yapılan açıklamada, "Sporcularımızın almış oldukları başarılardan dolayı kendilerini tebrik ediyor, yeni başarılarla Sakarya'mızı gururlandırmaya devam edeceklerine inanıyoruz" denildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı
Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı

YORUMLAR
500

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Fatih Şen, Kocaeli, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
16:38 Fatih Terim'in babası Talat Terim ölümünün 3. yıldönümünde dualarla anıldı
16:29 MHP'nin kampında herkesin dilindeki hedef! Bahçeli 'CHP'nin lider olduğu illerde oyları artırın' talimatı verdi
16:26 Boşanacakları söylenen Alişan-Buse çiftinden kafa karıştıran paylaşım
16:17 Saklıkent Kayak Merkezi'nde kar birikmesi sebebiyle sundurma çöktü!
16:01 Şirinevler'deki lokantanın cama astığı not için içeri girip 'gerçek mi' diye sordular
15:59 Alanya-Galatasaray canlı anlatım!
15:44 Son Dakika! Yalova'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
15:42 Seren Serengil'in fotoğrafındaki detayı fark eden takipçileri çağrıda bulundu: Hemen sil
15:39 Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadını muayene eden doktor dehşete düştü: Saçları ve dişleri var
15:19 Emre Belözoğlu Fenerbahçe'yi işte böyle ateşe attı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2022 16:55:44. #1.11#
SON DAKİKA: Sakarya Büyükşehir sporcuları Kocaeli'de kürsüye çıktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement