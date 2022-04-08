Sakarya Büyükşehir sporcusu İstanbul Maratonu'nda ipi göğüsledi - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün koşucusu Ali Turan, NKolay İstanbul Yarış Maratonu'nun "60-64 Yaş Erkekler" kategorisinde birinci oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin sporcuları Türkiye'de ve dünyada elde ettikleri başarılarla şehrine önemli bir gurur yaşatıyor. Neredeyse her branşta aktif olarak eğitimlerin ve faaliyetlerin devam ettiği Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün koşu takımında yer alan Ali Turan, Sakarya adına önemli bir derece elde etti. NKolay İstanbul Yarış Maratonu'nda "60-64 Yaş Erkekler" kategorisinde ter döken Turan ipi göğüsleyen isim oldu. Yarışı birinci tamamlayan Turan birincilik kupasının sahibi oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sakarya Büyükşehir'imizin başarılı sporcusu elde ettiği başarıyla belediyemizin ve şehrimizin gururu olmuştur, kendisini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz" denildi. - SAKARYA