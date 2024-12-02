Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Şenliği - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Şenliği

Sakarya\'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Şenliği

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ işbirliğiyle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerçekleştirilecek 'Spor Şenliği', engelliler ve sporseverleri çeşitli etkinliklerle bir araya getirecek.

02.12.2024 17:09  Güncelleme: 17:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SUBÜ ortaklığında 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirilecek olan "Spor Şenliği" engelsiz yürekleri ve sporseverleri bisiklet turu, masa tenisi, okçuluk, tırmanış, masa oyunları ve voleybol etkinliklerinde bir araya getirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ortaklığıyla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde "Spor Şenliği" gerçekleştirilecek. Birbirinden farklı spor etkinliklerine ev sahipliği yapacak şenlikte, engelliler ile sporseverler dayanışma, birlik ve farkındalık ruhuyla dolu bir gün yaşayacak. SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi'nde gerçekleştirilecek "Spor Şenliği" sabah 9.30'da gerçekleştirilecek bisiklet turuyla başlayacak. Gün boyunca masa tenisi, okçuluk, spor tırmanış, trap atıcılık, masa oyunları, kognotif atölyeler ve koordinasyon parkurlarıyla spor dolu anların yaşanacağı şenlikte "Goalball" ile oturarak voleybol müsabakaları yapılacak ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ampute Takımı gösteri maçı gerçekleştirecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli kardeşlerimiz ve sporseverleri Spor Şenliğinde buluşturuyoruz. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitemiz ile beraber gerçekleştireceğimiz şenlikte birbirinden farklı spor aktiviteleri, atölyeler, müsabakalar ve gösteri maçları yer alacak. Gün boyu sürecek anlamlı organizasyonumuza tüm sporseverleri davet ediyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Engelliler Günü, Etkinlikler, sakarya, Aralık, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Şenliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:43 Mustafa Destici’ye “Mustafa Kemal’in askeri misiniz“ diye soruldu Mustafa Destici'ye "Mustafa Kemal'in askeri misiniz?" diye soruldu
16:57 Putin ve Pezeşkiyan’dan “Suriye“ görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı Putin ve Pezeşkiyan'dan "Suriye" görüşmesi: Türkiye ile koordinasyonda olunmalı
16:44 İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti İş bırakma eylemi yapan aile hekimi, video çekip bu sözlerle isyan etti
15:59 MÜSİAD Başkanı’ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler MÜSİAD Başkanı'ndan asgari ücret ile ilgili flaş sözler
15:31 Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi’ni vurdu Rus savaş uçakları, İdlib Üniversite Hastanesi'ni vurdu
23:36 Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı’dan Galatasaray’ı yıkan haber Sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'dan Galatasaray'ı yıkan haber
23:15 Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı Sergen Yalçın, Beşiktaş için son kararını canlı yayında açıkladı
23:04 Arda Turan’dan Okan Buruk’a çok konuşulacak cevap Arda Turan'dan Okan Buruk'a çok konuşulacak cevap
22:51 Okan Buruk, Berke Özer’in yaptıklarına isyan etti Okan Buruk, Berke Özer'in yaptıklarına isyan etti
22:42 Berke Özer’den tarihi performans Berke Özer'den tarihi performans
22:10 Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı Küçücük çocuk taksi durağını silahla bastı
21:54 Moskova’ya kaçtığı söylenen Beşar Esad’ın akıbeti belli oldu Moskova'ya kaçtığı söylenen Beşar Esad'ın akıbeti belli oldu
21:43 Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç’e dikti: Tamamen temizleyeceğiz Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz
21:32 Okan Buruk’tan hakem Oğuzhan Çakır’a sahanın ortasında olay yaratacak sözler Okan Buruk'tan hakem Oğuzhan Çakır'a sahanın ortasında olay yaratacak sözler
21:25 Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM’ler Güncelleniyor Sahte Dolarlara Karşı Önlemler Artıyor: ATM'ler Güncelleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 17:58:12. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Spor Şenliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.