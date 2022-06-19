Sakarya'da 80 kişi sertifikalarını alarak "yamaç paraşütü pilotu" oldu - Son Dakika
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Sakarya'da 80 kişi sertifikalarını alarak "yamaç paraşütü pilotu" oldu

19.06.2022 15:59
Sakarya'da 80 kişi sertifikalarını alarak "yamaç paraşütü pilotu" oldu

Sakarya'da eğitimlerini tamamlayan 80 kişiye "yamaç paraşütü pilotu" sertifikası verildi.

Sakarya'da eğitimlerini tamamlayan 80 kişiye "yamaç paraşütü pilotu" sertifikası verildi.

Fenomen Hava Sporları Kulübünün Serdivan ilçesindeki merkezinde sertifika töreni düzenlendi.

Kulüp Başkanı Hasan Sağlam, AA muhabirine, kulübün 10 yıldır faaliyet gösterdiğini söyledi.

Kendisinin de sertifika aldığını belirten Sağlam, "Aldığımız eğitimin Türkiye hatta dünya standartlarında en iyisi olduğuna eminiz. Bu çok mühim; güven duymak. Hocalarımız bu konuda son derece yetkinler. Bunu sahada da gittiğimiz yerlerde de görüyoruz. Bunu bilenler başka illerden kalkıp buraya geliyorlar. Bugün sertifika alan arkadaşlarımızın çoğu başka illerden gelen arkadaşlarımız. Bu bizim için, bu okul için önemli." diye konuştu.

Yamaç paraşütü öğretmen pilot Abdullah Yıldız da her seviyede yamaç paraşütü eğitimi verme yetkilerinin bulunduğunu dile getirerek, "Bugün sertifika alanlar farklı aşamalarda, farklı seviyelerde sertifikalarına ulaşan arkadaşlar. Başlangıç eğitimleri 1 haftalık, P3 eğitimleri yaklaşık 1 ay, P4 ve P5 eğitimleri 20-25 gün sürüyor. Bunların hepsinin farklı bir görevleri var. Bu görevleri Türk Hava Kurumunun müfredatı ve uluslararası standartlara göre tamamlayıp başarılı olan öğrencilere sertifikalarını takdim ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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Kaynak: AA

Hasan Sağlam, Serdivan, Sakarya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'da 80 kişi sertifikalarını alarak 'yamaç paraşütü pilotu' oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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