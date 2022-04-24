Futbolda "Junior Süperlig" heyecanı sona erdi - Son Dakika
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Futbolda "Junior Süperlig" heyecanı sona erdi

24.04.2022 14:32

Sakarya'da futbolda 10 yaş altında düzenlenen "Junior Süperligi" final maçlarıyla tamamlandı.

Sakarya'da futbolda 10 yaş altında düzenlenen "Junior Süperligi" final maçlarıyla tamamlandı.

Serdivan ilçesindeki bir halı sahada 10 hafta süren ligin final müsabakaları oynandı.

Ligdeki 6 takımın mücadele ettiği sezonu 24 puanla birinci tamamlayan Beşiktaş Sakarya Futbol Okulu'nu 20 puanla Altay, 18 puanla Altınordu futbol okulları takip etti. Trabzonspor 4'üncü, Göztepe 5'inci ve Fenerbahçe 6. oldu.

Sezonunun kapanış töreninde şampiyonluk kupasının yanı sıra futbolcu ve eğitmenlere madalyaları takdim edildi.

Tüm maçlardaki performansları değerlendirilen sporculara ayrıca "fair play", "en iyi kaleci", "en iyi defans", "en iyi orta saha", "en iyi forvet" ve "gol kralı" ödülleri verildi.

Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Yaşar Zımba, törende yaptığı konuşmada, en büyük ödülün, çocuklarını sporla buluşturan velilerin verilmesi gerektiğini belirtti.

Zımba, 2016'dan bu yana görevde olduğuna değinerek, "Geçen sene Hendekspor'u, bu sene de Sapancaspor'u 3. lige çıkardık. Çocuklarımız, bizim ilimizde profesyonel olsunlar, buralarda oynayabilsinler diye uğraşıyoruz." diye konuştu.

Lig koordinatörü Çalık: "Çocuklarımızın erken yaşta gelişmesini istiyoruz"

Lig Koordinatörü Selim Çalık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapıda lisanslı futbolun geç yaşta başladığı yorumunu yaparak, "Biz bunu daha alt yaş kategorilerine çekerek, çocuklarımızın daha erken gelişim sağlamalarını ve daha öz güvenli olmalarını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Bu çapta bir organizasyonun Türkiye'de ilk defa yapıldığını söyleyen Çalık, "Çünkü çocuklarımız buraya gelip sadece müsabaka yapmıyor. Profesyonel şekilde hakemlerini, gözlemciyi, VAR odasını, sosyal medya kısmını gerçekleştirmekteyiz." ifadesini kullandı.

Eylül ayında 9-12 yaş kategorilerinde liglerle devam edeceklerini aktaran Çalık, takımların gözle görülür şekilde başarı yakaladığını, pozitif anlamda kendilerini ileriye taşıdıklarını ve bu güzel sonuçlarla amaçlarına ulaştıklarını sözlerine ekledi.

Futbolda Junior Süperlig heyecanı sona erdi
Futbolda Junior Süperlig heyecanı sona erdi
Futbolda Junior Süperlig heyecanı sona erdi
Futbolda Junior Süperlig heyecanı sona erdi

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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbolda 'Junior Süperlig' heyecanı sona erdi - Son Dakika


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