Sakarya'da Geleceğin Bisiklet Yıldızları Yetiştiriliyor - Son Dakika
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Spor

Sakarya'da Geleceğin Bisiklet Yıldızları Yetiştiriliyor

Sakarya\'da Geleceğin Bisiklet Yıldızları Yetiştiriliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 8-17 yaş aralığındaki gençlere yönelik yoğun bir bisiklet antrenman programı düzenleyerek geleceğin sporcularını yetiştirmeyi hedefliyor. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, gençlerin bisiklet sporuna olan ilgisini artırıyor.

11.10.2024 17:18  Güncelleme: 17:20
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kendi altyapısına yeni yetenekler keşfedip geleceğin başarılı sporcularını hazırlamak için yürüttüğü eğitimler çerçevesinde 8-17 yaş aralığındaki gençlerle Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yoğun bir antrenman programı yürütüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında geleceğin yeteneklerini keşfetmek ve şehrin spor altyapısını güçlendirmek için eğitim programlarına aralıksız devam ediyor. Özellikle son yıllarda şehrin isminin anıldığı bisiklet alanında yeni yeteneklerin keşfedilmesi, Sakaryalı gençlerin bisiklet sporuna olan ilgisinin artırılması için yoğun bir antrenman süreci başladı. Yıldız sporcuları keşfedip geleceğin pedallarını hazırlayan Büyükşehir, 8-17 yaş aralığındaki çocuklarla Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde sürüşler yapıyor. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimler, haftanın 5 günü salı ve cumartesi günleri arasında yapılıyor.

32 lisanslı olmak üzere 103 sporcunun yer aldığı eğitimlerde Sakarya'nın gençleri zorlu parkurlarda kendilerini test ediyor ve sıkı bir antrenman süreci geçiriyor. Eğlenirken öğrenen ve kendilerini keşfeden çocukların sayısı her geçen gün artıyor. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi olarak geleceğin yeteneklerini keşfetmek adına çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde 8 ve 17 yaş arasına yönelik düzenlenen eğitimlerimiz devam etmektedir. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerimize kayıt ve detaylı bilgi için: 444 40 54 (4156) nolu hattan bilgi alabilirsiniz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakarya'da Geleceğin Bisiklet Yıldızları Yetiştiriliyor - Son Dakika

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