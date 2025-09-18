Sakarya\'da Yenilenen Spor Alanları Gençlere Umut Oluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin spor altyapısını güçlendirmek için tesisleşme hamlesine bir yenisini daha ekledi. Sapanca ilçesi Akçay Mahallesi'nde gençlerin sporla yaşamaları için kullanım ömrünü tamamlamış çim sahanın yerine, aydınlatma sistemleri ve sentetik çimli yenilenmiş spor alanı mahalleye kazandırıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, spor yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ın gençlere ve spora verdiği önem, şehirde gerçekleşen spor yatırımlarıyla net olarak görülüyor. Sakarya Büyükşehir, gençlerin sporla büyüyüp gelişeceği, kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için yatırımlar şehrin dört bir yanında yükseliyor. Sakarya Büyükşehir şehrin dört bir yanında kapalı spor salonları, yüzme havuzları, mevcut sahaların yenilenmesi, ilçelere kazandırılan futbol, basketbol ve voleybol sahaları gibi onlarca büyük projeler ile Sakarya'nın spor altyapısı güçleniyor.

Bu çerçevede kullanım ömrünü doldurmuş kötü durumdaki sahada çalışmalarına başlayan Büyükşehir, Sapanca Akçay'a yenilenmiş bir spor alanı kazandırdı. Aydınlatma sistemlerinin montajları tamamlanan alanda, saat fark etmeksizin sportif faaliyetler yapılabiliyor. Mahalleye kazandırılan futbol sahasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akçayspor Kulüp Başkanı İsa Sezer, "Adeta ormanlık bir alan gibiydi ve yaklaşık 7-8 yıldır futbol oynanmıyordu. Özellikle Akçayspor'un altyapı takımları burada idman yapıyor. Yeni sahamız köyümüze ayrı bir canlılık kattı. Akşam 8-9'a kadar futbol oynayıp doyasıya eğlenebiliyor çocuklarımız" diye konuştu.

Akçay Mahallesi çocuklarından 13 yaşındaki Emir Asaf Polat, "Eskiden bahçelerde yollarda futbol oynuyorduk. Evde bilgisayar, tablet ile vakit geçirirken şimdi hedeflerimiz büyüdü. Mahallemizin eski sahasında beton zeminde top oynarken yaralanmalarımız oluyordu. Şimdi modern bir şekilde günün her saatinde futbol oynayabiliyoruz" şeklinde konuştu. 11 yaşındaki Ahmet Eymen Erman ise, "Eski sahamız dikenli ve otlar boyumuz kadardı. Yeni sahamızı çok sevdik, çokta güzel olduğunu düşünüyorum. Yusuf Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla antrenmanlarımızı yeni sahamızda güvenli bir şekilde yapabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sentetik çim serimi tamamlanan sahada mahallenin gençleri geç saate kadar futbol oynuyor, aktivite yapıyor. - SAKARYA