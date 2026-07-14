Sakarya Büyükşehir sporcularından 2 farklı branşta derece - Son Dakika
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Sakarya Büyükşehir sporcularından 2 farklı branşta derece

Sakarya Büyükşehir sporcularından 2 farklı branşta derece
14.07.2026 15:21  Güncelleme: 15:23
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Durgunsu Kano Türkiye Kupası'nda takım halinde şampiyonluk ve üçüncülük, geleneksel yağlı güreşlerde ise ikincilik derecesi elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, katıldıkları Durgunsu Kano Türkiye Kupası ve geleneksel yağlı güreş müsabakalarında dereceler elde etti.

Eskişehir Sarısungur Göleti'nde 26 ilden 43 kulüp ve 356 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Durgunsu Kano Türkiye Kupası yarışlarında Sakarya Büyükşehir Belediyesi kano sporcuları mücadele etti. Müsabakalar sonucunda büyükler kategorisinde takım halinde Türkiye üçüncülüğü elde edilirken, minikler kategorisinde ise takım halinde Türkiye şampiyonluğu kazanıldı. Bireysel ve takım derecelerinde Büyük Erkekler K1 kategorisinde Efecan Civan 200 metrede ikinci, 500 ve 1000 metrede ise üçüncü oldu. Minik Erkekler K1 kategorisinde Haktan Yağız Güz 1000, 500 ve 200 metre yarışlarında birincilik elde ederken; Taha Mert Tunç, Efe Güz ve Yusuf Zorlu üçüncülük dereceleri aldı. K2 kategorilerinde ve alt yaş gruplarında da sporcular birincilik ve ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bir diğer başarı ise ata sporunda geldi. Bursa'da düzenlenen 525. Geleneksel Kestel Belediyesi Kozluören Yağlı Güreşleri'nde çayıra çıkan başaltı pehlivanı Yusuf Erdoğan, müsabakalar sonucunda ikinci olarak podyumda yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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