STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk
HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan ErdoğanALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk. 27 Abdullah), GökberkBİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Eren, Mehmet, İsa (Dk. 70 Doğukan), Ali, Muhammed Egemen, Bozan (Dk. 63 Berkay), İsmail Hasan (Dk. 63 Vedat), Muhammed Emin (Dk. 46 Habib), Hakan (Dk. 54 Talha), BeratGOLLER: Dk. 38 ve Dk. 64 Gökberk, Dk. 52 ve Dk. 66 Muzaffer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)
SARI KARTLAR: Alperen (Altınordu), Ali, Mehmet (Sapanca)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı.
Son Dakika › Spor › Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0 - Son Dakika