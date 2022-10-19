Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0 - Son Dakika
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Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

19.10.2022 16:02
Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0

Edinilen Sakarya haberine göre STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan ErdoğanALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk.

STAT: Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk

HAKEMLER: Erdem Mertoğlu, Kenan Özcan, Hasan Erdoğan

ALTINORDU: Serhat - Furkan Metin (Dk. 61 Hasan Berat), Yusuf Yalçın, Alperen, Yusuf Can (Dk. 46 Mustafa), Mehmet, Yusuf Talga (Dk. 74 Emircan), Muzaffer, Sami (Dk. 61 Furkan Yöntem), Emre (Dk. 27 Abdullah), GökberkBİTEXEN SAPANCA GENÇLİKSPOR: Oğuzhan - Eren, Mehmet, İsa (Dk. 70 Doğukan), Ali, Muhammed Egemen, Bozan (Dk. 63 Berkay), İsmail Hasan (Dk. 63 Vedat), Muhammed Emin (Dk. 46 Habib), Hakan (Dk. 54 Talha), BeratGOLLER: Dk. 38 ve Dk. 64 Gökberk, Dk. 52 ve Dk. 66 Muzaffer, Dk. 68 Yusuf Talga (Altınordu)

SARI KARTLAR: Alperen (Altınordu), Ali, Mehmet (Sapanca)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı.


- İzmir
Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0 - Son Dakika
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