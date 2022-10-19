Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Altınordu, Bitexen Sapanca Gençlikspor'u 5-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Tire'deki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamlayan İzmir ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle farka koştu. Kırmızı-lacivertli ekip sahaya tamamı öz kaynak sisteminden yetişen genç futbolcularla çıktı. Altınordu'nun gollerini 38 ve 64'üncü dakikada Gökberk, 52 ve 66'ncı dakikada Muzaffer, 68'inci dakikada ise Yusuf Talga attı.

Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Mehmet, Kenan Özcan, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sakarya haberi... Bitexen Sapanca Gençlikspor: 5-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.