Sakarya Judo Sporcuları Uluslararası Madenci Kupası\'nda Başarı Elde Etti

Zonguldak'ta düzenlenen 8. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda Büyükşehir'in sporcuları podyuma çıktı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcuları, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Zonguldak'ta düzenlenen 8. Uluslararası Madenci Kupası Judo Turnuvası'nda mindere çıkan temsilcilerimizden Ece Zurnacı, büyük kadınlar kategorisi +78 kiloda şampiyon oldu. Birbirinden zorlu müsabakalara sahne olan organizasyonda, 70 kilogramda ise Huriye Nur Yanad büyük bayanlar kategorisinde üçüncü olarak podyumdaki yerini aldı. Bu sonuçlarla birlikte temsilcilerimiz takım halinde ikinciliğe uzandı. - SAKARYA
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