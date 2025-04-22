Sakarya\'nın Güreş Başarısı: İşitme Engelliler Türkiye Şampiyonası\'nda 2 Şampiyonluk

Sakarya Büyükşehir Belediyesi güreş sporcuları Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıktı. Zorlu rakiplerine karşı üstün bir performans ortaya koyan temsilcilerimiz çeşitli kategorilerinde şampiyonluk ve derece elde etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Güreş sporcuları, 18-19 Nisan tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıktı. Sporculardan, Grekoromen stil 67 kilogramda mücadele veren Mükremin Aktaş ve 97 kilogramda ter döken Ömer Saner Türkiye şampiyonu oldu. Diğer bir sporcumuz Onur Arı ise 74 kilogramda Türkiye ikinciliği aldı. Sakaryalı sporcular bu sonuçlarla birlikte serbest güreşte takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Sakarya'nın bu alandaki başarısına büyük bir katkı sunan ve tablodaki seviyemizi yükselten sporcular, şehre büyük bir gurur yaşattı.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Sivas'ta düzenlenen İşitme Engelliler Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olan Mükremin Aktaş ve Ömer Saner ile Türkiye ikincisi olan Onur Arı'yı başarılarından dolayı kutluyor, yaşattıkları gurur için sporcularımıza teşekkürler ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA