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Sakarya, Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sakarya, Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

22.02.2022 07:21
Sakarya, Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Serdivan Spor Salonu'nda yapılacak turnuvada ümit genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nın yanı sıra Milli takım seçmeleri de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 5 - 9 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Ümit Genç ve U21 Türkiye Karate Şampiyonası'nın gerçekleştirileceği turnuvada aynı zamanda Milli Takım seçmeleri de yapılacak. 58 şehirden 390 kulüp ve bin 900 sporcunun katılacağı şampiyonada 170 hakem yer alacak. Müsabakalar sonucunda Milli Takım'a seçilen sporcular ise haziran ayında Çekya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, "Daha öncesinde olduğu gibi ülke çapında önemli olan bir spor faaliyetine daha ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sporun her branşına gösterdiğimiz önem ile Spor Şehri Sakarya'mız dünyadan ve ülkemizden sporcuların ilgisini çekiyor. Mayıs ayında gerçekleşecek Karate Şampiyonası'nda da en iyi şekilde ev sahipliğimizi kıymetli misafirlerimize göstereceğiz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya, Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Milli Takım, Türkiye, Sakarya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakarya, Türkiye Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


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