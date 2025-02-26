Sakaryalı Atletler Trabzon Yarı Maratonu\'nda Başarı Sıraladı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, Trabzon'da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda şampiyon olurken Ali Turan ise 60 yaş kategorisinde yarışı 3'üncü tamamlayıp kürsüye çıktı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcuları Ali Turan ve İsa Yardımcı, Trabzon'da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda ter döktü. 21 ülkeden 2 bin 636 sporcu ve katılımcıyla düzenlenen yarışlarda sporcu İsa Yardımcı 10 kilometre yarışlarında şampiyon oldu. Bir diğer sporcu Ali Turan ise 60-64 yaş kategorisinde üstün bir performans ortaya koyarak üçüncü olmayı başardı. 23 Şubat'ta gerçekleştirilen yarışlarda olumsuz hava şartlarına rağmen sporseverlerin ilgisi yoğun oldu.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "23 Şubat Pazar günü Trabzon'da düzenlenen 45. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'nda dereceye giren sporcularımız İsa Yardımcı ve Ali Turan'ı kutlar, başarılarının devamını dileriz" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA