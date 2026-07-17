Sakarya'dan güreş ve judoda madalya başarısı - Son Dakika
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Sakarya'dan güreş ve judoda madalya başarısı

Sakarya\'dan güreş ve judoda madalya başarısı
17.07.2026 16:06  Güncelleme: 16:07
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de katıldıkları yağlı güreş ve uluslararası judo turnuvasından madalyalarla döndü.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Kocaeli'de katıldıkları yağlı güreş ve uluslararası judo turnuvasından madalyalarla döndü.

Kocaeli'de 15 Temmuz Şehitleri anısına gerçekleştirilen Namazgah Yağlı Güreşleri'nde Sakarya Büyükşehir Belediyesi pehlivanı Muhammed Enes Kösemusul çayıra çıktı. Kösemusul, küçükorta büyük boy kategorisinde rakiplerini geride bırakarak birinci oldu. Bir diğer madalya haberi ise judo branşından geldi. Kocaeli'de 13-14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Emre Yazgan Uluslararası Judo Turnuvası'nda Sakaryalı sporcular mindere çıktı. 17 ülkeden bin 670 sporcunun katılım sağladığı turnuvada, 48 kilogramda mücadele eden Duru Keskin ikinci olarak gümüş madalya, 32 kilogramda yarışan Gülfem Aysima Aydön ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakarya'dan güreş ve judoda madalya başarısı - Son Dakika

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