Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Yasin Eratilla, Mertcan Açıkgöz ve Hasan Bilal'i transfer etti.
Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, forvet Yasin Eratilla, orta saha Mertcan Açıkgöz ile daha önce takımın formasını giyen orta saha Hasan Bilal'le anlaşıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 3 futbolcuya başarılar dilendi.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor 3 Yeni Futbolcu Transfer Etti - Son Dakika
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