Sakaryaspor 3 Yeni Futbolcu Transfer Etti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, Yasin Eratilla, Mertcan Açıkgöz ve Hasan Bilal'i transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, forvet Yasin Eratilla, orta saha Mertcan Açıkgöz ile daha önce takımın formasını giyen orta saha Hasan Bilal'le anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 futbolcuya başarılar dilendi.