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Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor - Son Dakika

Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor

04.02.2022 12:48
Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor.

2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, Kırmızı Grup'ta 48 puanla liderliğini koruyor. Yeşil-siyahlı takım pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor'u mağlup ederek, 3 puan almayı hedefliyor.

Sezon başında birçok önemli transfer yaparak üst lig hayalini gerçekleştirmek isteyen Sakaryaspor, bu sezon başarılı bir performans sergiliyor. 2. Lig'de oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor. Antrenmanlarına devam eden yeşil-siyahlı takım, pazar günü evinde misafir edeceği Vanspor'u mağlup ederek 3 puan almayı hedefliyor. - SAKARYA

Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor
Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor
Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor
Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor

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Sakaryaspor, Pazar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, 48 puanla liderliğini koruyor - Son Dakika Spor


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