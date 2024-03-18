- Sakaryaspor - Altay maçının ardından
SAKARYA - Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Altay'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Altay Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "İkinci devrede yediğimiz ikinci golden sonra bir kırılma yaşadık. O kırılma kısa süreli olsa da bizi olumsuz etkiledi. Daha sonrasında toparlandık, maçı bu şekilde tamamladık. Ama bizim genel anlamda skor dışında baktığımız oyunu güzelleştirerek, oyunu devam ettirerek, geliştirerek, genç oyunculara daha fazla şans vererek, onları hem Altay'ın geleceği hem de Türk futbolunun içerisine sunabilmekle ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Planlamalarımız var; bu planlamalar, genç oyuncular üzerine ve oyun üzerine açıkçası her geçen gün daha da iyiye gittiğini düşünüyoruz. Ama skor anlamında söyleyebileceğimiz açıkçası bir şey yok. Bugünü de geçtik, önümüzdeki haftada bir boşluk var, tekrar çalışmalara devam edeceğiz. Daha sonraki süreçte kazanmak için skoru da işin içine dahil edebileceğimiz şekilde bir planlamayı öngörüyoruz. İnşallah da bunu başarabilecek durumda olduğumuzu biliyoruz" dedi.
"Bize mutlak galibiyet gerekiyordu"
Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Bulunduğumuz yeri korumamız için bundan sonraki oynayacağımız bütün müsabakalar final müsabakası. Bizim için önümüzdeki 8 maça baktığınızda üçüncülük için hepsi final. Hepsinin bir final olduğunu düşünüp ona göre oynayıp galip gelmemiz gerekiyor. Rakibi de küçümsememek lazım. Bulunduğu yeri de iyi değerlendir değerlendirmek gerekiyor, genç arkadaşlarla oynadılar. Tebrik ediyorum mücadelelerinden dolayı ama bize mutlak galibiyet gerekiyordu. Üç puan almak için bir tane de gol atmanız yeterli ama bizim için elzem olan şu anda üç puandı. O üç puanı aldığımız için mutluyuz" diye konuştu.
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TFF, Trabzonspor-Fenerbahçe maçından sonra yaşanan skandal olaylarla ilgili olarak resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, olayların sorumlularına gerekli cezaların uygulanacağı belirtildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan M.F.Ş. isimli pilot, kontrolünü kaybederek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan pilot, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, sahaya giren seyircilerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise olaylarla ilgili gerekli cezai müeyyidelerin uygulanacağını bildirdi. Maçta yaşanan olaylar arasında teknik direktörlerin açıklamaları da yer aldı.
Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) tarafından düzenlenen 10, 12 ve 14 yaş altı flöre ve epe açık turnuvaları Ankara, Şanlıurfa, Kocaeli ve Sivas'ta gerçekleştirildi. Toplamda 902 sporcu, flörede 443 ve epede 459 olmak üzere bu turnuvalarda mücadele etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturmanın derhal başlatıldığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, sporun centilmenlik olduğunu ve futbol sahalarında şiddet olaylarının kabul edilemez olduğunu belirtti.
Trabzonspor'un futbolcusu Enis Bardhi, Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar hakkında skandal bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerin sevincini eleştiren Bardhi, ''Bu provokasyonları kimsenin yapmaması gerekiyor. Benim hayatımda hiç yaşamadığım bir manzara. Bunlar çok kötü bir tecrübe. O kutlamayı yaparsanız insanları provoke edersiniz.'' dedi.
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