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Sakaryaspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürüyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı ekip, 8 Ocak'a kadar Antalya'da kamp yapacak ve ardından Sakarya'ya dönecek. Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Göztepe'yi evinde konuk edecek.

Sakaryaspor, Antalya\'da ikinci yarı hazırlıklarına devam ediyor
05.01.2024 - 14:24,  Güncelleme: 14:25
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam ediyor.

Antalya'daki ilk çalışmasını 1 Ocak'ta gerçekleştiren Sakarya temsilcisi, teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde ligin ikinci devresine hazırlanıyor.

Antalya'da 8 Ocak'a kadar çalışacak yeşil-siyahlı ekip, kampın ardından Sakarya'ya dönecek.

Ligin ilk yarısını 32 puanla 4. sırada kapatan Sakaryaspor, ikinci devrenin ilk maçında 12 Ocak'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda saat 20.00'de Göztepe'yi konuk edecek.

Kaynak: AA
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