Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Sezon başında bırakıyoruz diye çocuklarıma söz verdim' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Sezon başında bırakıyoruz diye çocuklarıma söz verdim'

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig sezonunu değerlendirerek yeni sezonda kulüp başkanlığını bırakacağını söyledi. Genç, aynı zamanda takımın mali durumunu açıklayarak, Sakaryaspor'un borçsuz olarak yoluna devam ettiğini belirtti. Süper Lig'e çıkması durumunda takıma talip olan Seyfettin Selim ve Cem Gün'ün şu an için kendisine ulaşmadığını ifade etti.

05.06.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Sakaryaspor Başkanı Genç: "Sezon başında bırakıyoruz diye çocuklarıma söz verdim"

Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç:

"Koca şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum"

"Seyfettin Selim ve Cem Gün kulübe talipti. Trendyol 1. Lig'i olunca şu an için bana ulaşan hiç kimse yok"

SAKARYA - Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç, Trendyol 1. Lig sezonunu değerlendirerek yeni sezonda kulüp başkanlığını bırakacağını söyleyerek, "Çıksak da çıkmasak da bırakıyoruz diye söylemiştik. Yaklaşık son 9 senedir bu kulüpte görev alıyorum. Biraz ailemize vakit ayırmamız lazım o yüzden çocuklarıma söz verdim" dedi.

Trendyol 1. Lig'in Play-off finalinde Bodrumspor'a 3-1 mağlup olan Sakaryaspor'un Kulüp Başkanı Cumhur Genç, sezonu değerlendirerek takımın mali verilerini açıkladı. Genç, aynı zamanda sezon başında aldığı karar neticesinde kulüp başkanlığını da bırakacağını söyledi. Sezonu değerlendiren Genç, "Hedefimiz şampiyonluk olarak sezona başlamıştık. Sezon içinde inişlerimiz, çıkışlarımız, çalkantılı dönemlerimiz oldu. Yaşamış olduğumuz talihsiz sakatlıklar, özellikle santrafor mevkinde yaşamış olduğumuz alternatifsizlik bizi direkt birinci olarak değil ama yine de hedefimiz olan finale kadar taşıdı. Ama final maçları biliyorsunuz, bu şehrin alın yazısında hep var. O günkü iyi oyundan daha çok biraz da şansı ve nasip kalıyor, bizim nasibimiz değilmiş. Final maçıyla ilgili söyleyeceğim; çok da beklediğimiz oyunu da belki oyun gücü olarak oynayamadık ama en azından maçı 10 kişi de olsak uzatmalara kadar götürdük. Yine duran toptan ummadığımız bir anda yediğimiz bir gol, arkasından gelen gol ile işimiz daha da zorlaştı. İstediğimiz, herkesin beklediği, herkesin özlemle şehre gelmesini beklediği, tüm şehrin ilk kez belki de bu kadar kenetlendiği o kupayı bu şehre getiremedik. Üzgünüz, futbolcular üzgün ama nasip olmadı. Çok isterdik, beceremedik diyelim" dedi.

"Koca şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum"

Yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'e çıkması durumunda takıma Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim'in ve iş insanı Cem Gün'ün talip olduğunu belirten Genç, takımın üst lige yükselmediği için bu kişilerden herhangi bir talebin gelmediğini aktardı. Genç, "Bu sene bizim son senemiz. Çıksak da çıkmasak da bırakıyoruz diye söylemiştik. Zaten bunu finalden öncede herkes biliyordu. Gönlümüz isterdi ki birincilik şampiyonluğundan sonra ikinci şampiyonluğu da yaşayarak bırakalım. Ama nasip olmadı, yapamadık. Yaklaşık ben son 9 senedir bu kulüpte bir fiil görev alıyorum. Hafta sonları deplasmanlardayız, kamplardayız. Biraz ailemize vakit ayırmamız lazım o yüzden ben sezon başında çocuklarıma söz verdim. Büyük kızım üniversiteye 3'e, öteki üniversiteye başlayacak. Bu sene son senemiz bırakıyorum dedim. Babalar sözünü tutar, sözümü tutacağım yani. Koca şehrin Sakaryaspor'u sahipsiz bırakacağına inanmıyorum. Süper Lig'e çıksak iki tane başkan adayı vardı. Seyfettin Selim ve Cem Gün olarak iki tane başkan adayı kulübe talipti. Gerekli görüşmeleri yaptık. Ama şu an Trendyol 1. Lig'i olunca şu an için bana ulaşan hiç kimse yok" diye konuştu.

"Sakaryaspor borçsuz olarak yoluna devam ediyor"

Takımın mali durumunu açıklayan Genç, "Şu an Sakaryaspor'daki hiçbir yerli oyuncunun maç başı ve maaş alacağı yok. Sadece dediğim gibi yabancıların ayın 15-20 arası ödediğimiz bir maaşı var o da 150 bin Euro falan yapıyor. Ama bizim transfer engel dosyamız 15 milyon 500 gibi bir rakam. Kulübün borcu bu kadar Eskişehirspor'un 1 milyar gibi Malatyaspor'un 700-800 milyonların konuşulduğu bir yerde Sakaryaspor borçsuz olarak yoluna devam ediyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Seyfettin Selim, Sakaryaspor, Trendyol, Sakarya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Sezon başında bırakıyoruz diye çocuklarıma söz verdim' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 20:22:14. #1.13#
SON DAKİKA: Sakaryaspor Başkanı Genç: 'Sezon başında bırakıyoruz diye çocuklarıma söz verdim' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement