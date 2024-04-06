Sakaryaspor, Boluspor\'u 2-0 Mağlup Etti

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Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, "Bu maç, geçen hafta Gençlerbirliği'ne içeride kaybettiğimiz için bizim için kritik bir karşılaşmaydı. Yukarıya tutunmak adına geçen haftaki mağlubiyetin telafisiydi planımız. Ama futbol böyle bir oyun, planlar bazen üçüncü dakikada da bozuluyor. Oyunu biraz tutmamız gerekiyordu, takım kadrosunda bazı rotasyonlar yaptık. Dinlenip oyuncularla oynayıp oyunu biraz daha ilerleyen evrelere taşımak istedik ama maalesef çok basit bir faul ve arkasından bir duran topta çok kolay bir gol yedik. Böyle bir deplasmanda 1-0, 3. dakikada geriye düşünce oyuna ortak olmaya çalışıyorsunuz ve öne çıkıp arkada adam bırakıyorsunuz. Sakaryaspor'un da geçiş hücumlarında topu taşıyıcı oyuncuları fazla olduğu için ön tarafta birkaç pozisyonda tehdit edilmemize rağmen devreyi 1-0 kapatırsak belki ikinci yarı daha farklı oyuna ortak olacak zamanları buluruz diye hayal ederken, 43. dakikada bir gol daha yedik. Kaybettik, Sakaryaspor'u tebrik ederim" dedi.

"Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz"

Sakaryaspor taraftarını evinde oynayacağı iki maçta desteğe davet eden Sakaryaspor Teknik Sorumlusu Turgay Karslı ise, "Oyunun yaklaşık son 30 dakikasını 10 kişi oynadık. Biraz daha direnç gücümüzün azalmasını beklenirken, moral gücüyle biraz daha tempolu bir oyuna döndü neredeyse. Tabii sonucu daha erken almışken yani 2-0'lık bir skor üstünlüğü elde etmişken bu özgüvenle oyuncularımız biraz daha kendilerini oyunun içine bırakmak istediler. Ama genel olarak baktığımızda rakibin topu bize vereceği ve bizim oynamamızı isteyeceği belliydi. Çünkü onların oyununda rakibin arkasına atılacak olan toplarla elde edilmiş sonuçlar var. Onlar da taktiksel bütünlüğü olan bir takım. Biz de ona göre davrandık diye düşünüyorum. Yani rakip çok fazla topa sahip olmadan bize çok fazla geriye çekilmeden biraz daha ikinci bölge mesafesinde rakibi tutup arkamıza atılacak toplara daha güvenli yaklaşırsak başarabiliriz diye düşünüyordum ki öyle oldu. Onların da duran toptan, duran top organizasyonlarıyla kaynaklanan üstünlükleri vardı. Fırsat vermemeye çalıştık. Gerek kornerlerde gerek faullerde ve onu da başardık. Kaybedilen puanların işte mağlup olmak ya da beraber olmak gibi puanların bugün ne kadar önemli olduğunu, bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu biz bugün bu maçta önümüzdeki periyoda baktığımızda ve rakiplerin puan skalasına baktığımızda görebiliyoruz. Hedef belli, biz üçüncü olmak istiyoruz. Tek final oynayıp üst lige çıkmak istiyoruz. Onun haricinde başka bir hedef olamaz" diye konuştu. - SAKARYA