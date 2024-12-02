Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Yendi

Sakaryaspor, Boluspor\'u 2-1 Yendi

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

02.12.2024 23:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Teknik Direktörü Ufuk Kahraman, "Sakarya'ya kazanmaya geldik. Kazandığımız takdirde hem yerimizi sağlamlaştırıp hem de alttan gelen rakiplerimize en azından bir mesafe açacaktık. İlk önce Sakarya takımının mücadelesini kutluyorum. Maçın hikayesine gelecek olursak çok iyi başlamadığımız bir ilk yarı vardı, özellikle ilk 20 dakika rakip daha çok oyunumuzu bozmaya çalıştı ve bozarken de kaptırdığımız birkaç topla pozisyon oluştu ama 20. dakikadan sonra bir gol bulduk. Golden sonra topa sahip olan takım bizdik. Arkasından tane pozisyonlara girdik ve onları değerlendirebilseydik çok daha farklı olacaktı. İlk yarı biterken 44. dakikada gelen gol ile skoru eşitledi Sakaryaspor. İkinci yarıya daha iyi başlamak istiyorduk ama yine duran toptan hiç alakası olmayan bir pozisyonda yine golü yedik. Böyle olunca biraz oyundan düştük tabii ki. Daha sonra oyuncu değişiklikleri yaptıktan sonra oyunu dengelemeye çalıştık ve dengeledik. Net ceza sahası içinden üç tane şutumuz var, gol olabilirdi. Ama değerlendiremedik. Beklentimin altında bir maç geçti takım olarak. Buradan ders çıkartıp önümüzdeki hafta içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz ki üste tutunabilelim" dedi.

Mesut Bakkal: "Bu galibiyet bizim için bir viraj maçıydı"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise "İnanılmaz mücadelelerinden dolayı oyuncularımın hepsini alnından öpüyorum. Takımda cezalılar var ve bu sebeple elimizde geriye kalan 11-12 tane adam var. Onlar da maçı çevirmesini bildiler. Oyun ve saha anlamında inanılmaz sıkıntı yaşıyoruz. İnanın toprakta çalışıyoruz antrenman sahası olarak ve bu sakatlıkların başlı sebebi bu. Bu şartlarda mücadele ediyoruz. Maçı çevirmesini bildiler çocuklar, onun için hakikaten övgüye değer bir grup var. Kıt kanaat mücadele etmeye çalışan bir grup var. Bu galibiyetin hiç altı üstü yok. Sahada mücadele eden bir grup var 11-12 kişi, görünen bu başka yok. ve şu anda bize inanılmaz bir dirençle gelen Bolu'yu yenmeyi başardılar. Direnen ve savaşan oyuncu grubunu tebrik ediyorum. Bu galibiyet bizim için bir viraj maçıydı" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sakaryaspor, Trendyol, Boluspor, sakarya, Futbol, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:14 Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor Herkes Fenerbahçe maçındaki bu penaltı pozisyonlarını konuşuyor
22:15 Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek Donald Trump Gazze için tarih verip tehdit etti: Aksi halde Orta Doğu cehenneme dönecek
21:41 Bahçeli’ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum Bahçeli'ye yakın isimden gündem yaratacak Öcalan değerlendirmesi: Serbest bırakılacağını düşünüyorum
21:38 ABD’den Esad açıklaması: Suriye’deki politikamız değişmedi ABD'den Esad açıklaması: Suriye'deki politikamız değişmedi
18:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye’de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de son yaşananlar haklılığımızı gösterdi. 13 yıldır süren istikrarsızlık mutabakatla son bulmalı.
09:40 Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm Yenidoğan Çetesi soruşturmasında şüpheli ölüm
09:32 Berke’den, “8 kere su içti“ diyen Okan Buruk’a beklenmeyen yanıt Berke'den, "8 kere su içti" diyen Okan Buruk'a beklenmeyen yanıt
09:11 Türkiye’nin en zengin iş insanları listesi değişti Türkiye'nin en zengin iş insanları listesi değişti
08:58 Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı Mauro Icardi: Wanda Nara saatlerimi ve nakit paramı çaldı
08:56 Bakırköy’de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada Bakırköy'de sürücülerin tekmeli yumruklu yol kavgası kamerada
08:44 Pep Guardiola’dan Liverpool taraftarına olay hareket Pep Guardiola'dan Liverpool taraftarına olay hareket
08:39 Nefise Karatay’dan Survivor 2025 iddialarına yanıt Nefise Karatay'dan Survivor 2025 iddialarına yanıt
08:28 Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem Milyonlarca çalışan için kritik karar, yemek ücreti hesaplamasında yeni dönem
08:22 Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı Aldatırken yakalanan kadın evden gitmesi istenince ortalığı dağıttı
08:01 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Osimhen’in pozisyonunda aynı fikirde birleşti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Osimhen'in pozisyonunda aynı fikirde birleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2024 23:56:02. #1.12#
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Boluspor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.