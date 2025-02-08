Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika
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Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 Yendi

Sakaryaspor, Çorum FK\'yı 2-1 Yendi

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti. Maçta önemli anlar yaşandı.

08.02.2025 18:21
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Çorum FK'yı 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Kerem Kalafat'ın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Tunahan Ergül meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

31. dakikada ceza sahası içinde Erkan Kaş ile mücadelesinde Mendy Mamadou yerde kaldı ve hakem Fatih Tokail penaltı noktasını gösterdi.

33. dakikada penaltıda topun başına geçen Ognjen Ozegovic meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1

39. dakikada Mendy Mamadou'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Hasan Hüseyin Akınay'da kaldı.

44. dakikada Atakan'ın ceza sahası dışından kalecinin sağ tarafına yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

47. dakikada ceza saha içerisinde topla buluşan Burak Çoban meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

90+7'de Emre Demir'in ortasında kalecinin çeldiği top Emircan Altıntaş'ın önünde kaldı. Altıntaş'ın vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan sekerek kornere çıktı.

Hakemler: Fatih Tokail, Onur Gülter, Mehmet Dura, Kaan Kara

Sakaryaspor: Jakub Szumskı, Serkan Yavuz, Bülent Uzun, Rayane Aabid (Emre Demir dk. 72), Ognjen Ozegovic, Nkoulou Nboubena, Burak Altıparmak, Salih Dursun, Mendy Mamadou (Ömer Hasan Şişmanoğlu dk. 90), Burak Çoban (Emircan Altıntaş dk. 77), Etienne Simon

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Özgür Çoban, Engin Can Aksoy, Ennur Totre, Muhammed Himmet Ertürk, Alparslan Demir

Teknik Direktör: İlker Püren

Çorum FK: Hasan Hüseyin Akınay, Zargo Toure, Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak (Atilla Turan dk. 78), Thomas Jacco Verheydt (Ali Akman dk. 78), Suat Kaya, Tunahan Ergül (Atakan Cangöz dk. 84), Kerem Kalafat (Amar Catic dk. 84), Kadir Seven, Erkan Kaş, Eren Karadağ (Burak Süleyman dk. 57)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Eren Tunalı, Loick Landre, Daniel Avounou, Ozan Sol,

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Tunahan Ergül (dk .13) (Çorum FK), Ognjen Ozegovic (dk. 33), Burak Çoban (dk. 47) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Erkan Kaş (dk. 90+5) (Çorum FK)

Sarı kartlar: Kadir Seven (Çorum FK), Burak Çoban, Salih Dursun (Sakaryaspor) - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Çorum FK'yı 2-1 Yendi - Son Dakika

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