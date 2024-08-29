Sakaryaspor'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti

Sakaryaspor\'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrasında Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı. Ayrıca, Başkanvekili Semih İlkis görevinden istifa etti.

29.08.2024 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrası Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel, takıma veda ederken, Başkanvekili Semih İlkis de görevinden istifa etti.

Sakaryaspor'da Amedspor maçı sonrasında art arda ayrılıklar yaşandı. Yeşil-siyahlı takımdan Cebrail Karayel ve Yonathan Del Valle takım arkadaşları ve tesis çalışanları ile vedalaşarak takımdan ayrıldı. İki futbolcunun da yönetimle yaşadıkları anlaşmazlıklar sebebi ile takımdan ayrıldıkları öğrenildi.

İki futbolcunun ayrılık haberinin ardından bir istifa haberi de Sakaryaspor Başkanvekili Semih İlkis'ten geldi. İlkis yaptığı açıklamada, "Görevim süresince, kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Ancak, son dönemde alınan bazı kararlar ve atılan adımlar, kulübümüzün geleceği açısından elzem duruma gelmiştir Bu süreçte, kulübümüzün başarısına olan inancımı kaybetmemekle birlikte, bu hataların düzeltilmesi için gerekli adımların atılmadığını ve mevcut durumun sürdürülebilir olmadığını görmekteyim. Bu koşullar altında, kulübümüz için en doğru ve sorumlu kararın, görevimden ayrılmak olduğunu düşünüyorum. Bu süreçte, kulübümüze katkı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma ve teknik ekibe futbolculara, tüm personel ekibe ve Büyük Sakaryaspor taraftarına teşekkür etmek isterim. Kulübümüzün karşı karşıya olduğu zorlukları aşarak hak ettiği yere ulaşacağına olan inancımı koruyorum. Gelecek için en iyi dileklerimle" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakaryaspor, Amedspor, Cebrail, sakarya, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider Özgür Özel: Kılıçdaroğlu için bunlar vız gelir tırıs gider
15:03 Küçükçekmece’deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı Küçükçekmece'deki Metrobüs Kazasına İlişkin Ön Rapor Hazırlandı
14:32 Herkes Narin’den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi
14:07 Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin’e mi ait Adli Tıp noktayı koydu Ağabeyinin kolundaki ısırık Narin'e mi ait? Adli Tıp noktayı koydu
11:09 Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir Üzüm üreticisi çektiği görüntüyle isyan etti: Bu sene çiftçilik hayatım bitmiştir
07:55 Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı Türkiye, Iraklı vatandaşlara vize serbestisi tanıdı
01:13 Bursa’da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü Bursa'da öfkeli oğul babasını döverek öldürdü
01:06 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti 15 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük Irak vatandaşlarına vize muafiyeti
23:43 Bakan Uraloğlu duyurdu İstanbul’daki taksi sorununa çözüm için yeni adım Bakan Uraloğlu duyurdu! İstanbul'daki taksi sorununa çözüm için yeni adım
23:32 Galatasaray’da sular durulmuyor Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı Galatasaray'da sular durulmuyor! Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı
23:23 Paris’te 17. Paralimpik Oyunları’nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı’ndan geçti Paris'te 17. Paralimpik Oyunları'nın açılış töreni yapıldı: Sporcularımız Concorde Meydanı'ndan geçti
22:38 Kayıp Narin’le ilgili soruşturmada Bakan Tunç’tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında Kayıp Narin'le ilgili soruşturmada Bakan Tunç'tan yeni açıklama: 1 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2024 15:45:58. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor'da Yonathan Del Valle ve Cebrail Karayel takımdan ayrıldı, Başkanvekili Semih İlkis istifa etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement