Sakaryaspor, Emre Demir'i 1 yıllığına kiraladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Fenerbahçe'den orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Emre Demir'in bonservisini 1 yıllığına kiraladı.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda düzenlenen törende Demir, kendisini yeşil-siyahlı takıma 1 yıllığına bağlayan sözleşmeye imzayı attı.
Kayserispor altyapısından A takıma yükselen genç futbolcu, 2022 sezonunda Barcelona'ya transfer oldu.
Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda renklerine bağladığı Demir, Samsunspor ve Ümraniyespor'da da kiralık forma giydi.
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