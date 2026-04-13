Sakaryaspor, Erokspor'a Mağlup - Son Dakika
Sakaryaspor, Erokspor'a Mağlup

Sakaryaspor, Erokspor\'a Mağlup
13.04.2026 23:08
Sakaryaspor, Esenler Erokspor'a 2-1 kaybetti; teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında oynanan Sakaryaspor- Esenler Erokspor maçının ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Sakaryaspor, konuk ettiği Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Sakaryaspor Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ve Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur mücadeleyi değerlendirdi.

"Yiğit düştüğü yerden bir şekilde kalkar"

Karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ancak ikinci yarıdaki hamlelerle geri dönmeyi başardıklarını ifade eden Esenler Erokspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, "Maalesef sezonun en kötü ilk yarı başlangıçlarından birini yaparak maça başladık. Zaten maçtan önce de bu konuyu futbolcu arkadaşlarımızla konuşmuştuk, onlar da bunun bilincindeydi ama sahaya çıkınca işler biraz farklı oluyor. Bu kadar kötü başlayıp rakibe bu kadar pozisyon vereceğimizi beklemiyorduk ama Sakaryaspor'un bir direnci olacağına hepimiz emindik. İkinci yarıda yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve arkadaşlarımızın ciddiyetlerini ortaya koymasıyla maçı lehimize çevirmesini bildik. Rakibimizin de puan kaybetmesiyle çok ciddi bir avantaj yakaladık. Ulaşmak istediğimiz bir hayalimiz var; son maça kadar bunun mücadelesini vereceğimizin sözünü bizi sevenlere veriyoruz. Maç gitti geldi ama böylesi daha güzel oldu. Sakaryaspor'a da başarılar diliyorum, onlar ülkemizin göz bebeği takımlarından birisi. Yiğit düştüğü yerden bir şekilde kalkar" dedi.

"Sebepleri konuşmak şu an hiçbir şeye fayda etmiyor, çok üzgünüz"

Sakaryaspor cephesinde ise alınan mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kaçan fırsatlara vurgu yaparak, "Özellikle Sarıyer ve Samsun maçları kazanılması gereken maçlardı, deplasmanda kazanılması gerekiyordu. Bu maçları kazanmış olsaydık şu anda başka bir hikaye olurdu. Bu maçları kazanamamak bu durumu oluşturdu. Dönüp arkana baktığında sorunları ve sebepleri konuşmak şu an hiçbir şeye fayda etmiyor. Çok üzgünüz" ifadelerini kullandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Erokspor'a Mağlup - Son Dakika

SON DAKİKA: Sakaryaspor, Erokspor'a Mağlup - Son Dakika
