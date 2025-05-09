Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 38. ve son haftasında yarın sahasında oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik çalışma yaptı.
Sakarya ekibi, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Sakaryaspor ile Esenler Erokspor, yarın saat 16.00'da Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.
Ligde 15. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, maçtan 1 puanla ayrılması halinde rakiplerinin durumuna bakmaksızın ligde kalacak.
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, Erokspor Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?