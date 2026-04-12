Sakaryaspor - Esenler Erokspor Maçı Yarın

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında yarın sahasında Esenler Erokspor'la karşılaşacak.
Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Batuhan Kolak yönetecek.
Sakaryaspor, 33 puanla 18'inci, Esenler Erokspor ise 67 puanla 3'üncü sırada yer alıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?