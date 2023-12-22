Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkıyor

- 10 maçtır mağlup olmayan Sakaryaspor, ezeli rakibini yenmek için sahaya çıkacak

SAKARYA - Trendyol 1. Lig'de son 10 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor, resmi maçlarda 37 kez karşılaştığı ezeli rakibi Kocaelispor'u yenmek için sahaya çıkacak.

Teknik Direktörü Tuncay Şanlı yönetiminde son 10 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Sakaryaspor; 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 29 puanla, Trendyol 1. Lig'de 5. sırada yer alıyor. Yenilmezlik serisiyle kazanılan bu motivasyonla yeşil-siyahlılar, farklı liglerde 37 kez karşılaştığı ezeli rakibi Kocaelispor'u yenmek için sahaya çıkacak. Ligde 10 galibiyet, 3 berberlik, 3 mağlubiyetle 33 puana sahip Kocaelispor'dan 3 puan almayı hedefleyen Sakarya temsilcisi, devre arasına mutlu girmek istiyor.

38. randevu

Sakaryaspor ile Kocaelispor, resmi maçlarda bugüne kadar 37 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde Sakaryaspor 14, Kocaelispor ise 13 galibiyet aldı. Ezeli rakipler arasında oynanan 10 müsabaka ise berabere tamamlandı. Ayrıca, iki takımın aralarında oynadığı resmi olmayan tek müsabaka ise 22 Şubat 2023 günü depremzedelere yardım gayesiyle oynanan maç oldu. Kocaeli'de oynanan dostluk maçını Sakaryaspor 2-0 kazandı. İki takım yarın saat 19.00'de Yeni Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak.

"Onlar istediği için bu seri devam ediyor"

10 maçlık kaybetmeme serisini değerlendiren Tuncay Şanlı, "Biz oyuncu grubumuzla konuşurken bir oyun düşüncemiz var, bunu sahaya yansıtmak istiyoruz. Biz istediğimiz kadar söyleyelim, oyunu oynayan oyuncu grubu var. Onlar istediği için bu kaybetmeme serisi devam ediyor. Ekip olarak biz onlara eksiklerini gösteriyoruz, hem keyifli antrenman yapıyoruz hem de mental olarak hazırlıyoruz. En önemlisi onların ne istediği, ne yapmak istedikleri, hedefleri ne? Kaybetmeme alışkanlığı da olduğunda kötü de oynasanız kazanabiliyorsunuz" dedi.

"Bu derbi maçını kazanıp devre arasında mutlu girmek istiyoruz"

Derbiyi kazanıp, devre arasına daha keyifli ve mutlu girmek istediklerini belirten Şanlı, "Şu anda ligde üst taraf ciddi anlamda karışmış gibi gözükse de ligin son maçları oynanacak. Biz maç maç düşünüp, bu derbiyi de kazanıp devre arasına daha keyifli ve mutlu girmek istiyoruz. Bütün şehir bu maça odaklanmış durumda, bunun bilincinde sahada olacağız. Sonuçta bir derbi, seyircimizin önünde oynuyoruz, biz oyun anlayışımızdan vazgeçmeden, aynı oyun ve coşkuyla sahada olacağız. ve en önemlisi mücadele gücümüz daha yüksek olacak" diye konuştu.