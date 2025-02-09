Sakaryaspor, Gael Kakuta'yı Transfer Etti

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Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Chelsea, Lazio gibi takımlarda forma giyen Kakuta, Sakaryaspor'da

Sakaryaspor, Gael Kakuta'nın gelişini bu video ile duyurdu

SAKARYA - Sakaryaspor, daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.

Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.