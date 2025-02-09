Sakaryaspor, Gael Kakuta'yı Transfer Etti

Chelsea, Lazio gibi takımlarda forma giyen Kakuta, Sakaryaspor'da
Sakaryaspor, Gael Kakuta'nın gelişini bu video ile duyurdu
SAKARYA - Sakaryaspor, daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten orta saha oyuncusu Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı.
Sakaryaspor'da transfer hareketliliği sürüyor. Takviyelere devam eden yeşil-siyahlılar, son olarak Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların forma giyen 33 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladı. Sosyal medya hesabından paylaştıkları video ile Kakuta'nın gelişini duyuran kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Chelsea, Sevilla, Lazio, Lens, Bolton gibi takımların formasını terleten Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı Gael Kakuta ile sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verildi.
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