Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0 Beraberlik

Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0 Beraberlik

Trendyol 1. Lig'de Sakaryaspor ve Gençlerbirliği, karşılaşmayı 0-0 berabere tamamladı.

06.01.2025 23:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor- Gençlerbirliği maçının ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor sahasında Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, "Deplasmanda özellikle Sakaryaspor gibi zor bir deplasmanda puanla döndüğümüz için mutluyum. Oyuna gelince tabii ki oyunda istediğimiz seviyelere çok kısa sürede çıkmamız kolay değil. Ama bugün artılardan bahsetmek istiyorum çünkü böyle başlamak bazen takımın güvenini de artırıyor, artıracaktır. Savunma anlamında iyi durduk. Takım savunmasını biraz blokları daralttık, rakibe alan bırakmadık. Bizim için özellikle rakibin ön taraftaki etkili oyuncuların getirdiği toplarla hem merkezden hem kenarlardan gelen toplarla hafta içi çalıştığımız alanları iyi kapattık. Belki ilk yarı anlamında baktığımızda bir pozisyon verdik. Biz de yakaladığımız bir geçiş hücumunda belki üçü birde iyi bir pas verebilsek belki skoru lehimize çevirebilirdik. Ama şunu söylemem gerekiyor futbol güzel sahada çok daha güzel oynanıyor. Burada hem Sakaryasporlu hem Gençlerbirliği'nin bütün futbolcularını tebrik ediyorum. Çünkü zemin çok ağır ve oynamaya çok müsait değil. Burada biraz da mücadele etmek gerekiyor. Bu iki takımın oyuncuları da en iyi şekilde mücadelelerini verdiler. Biz kendi açımızdan oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor ki hedeflediğimiz tırmanışı yukarıya doğru yapalım. Bir puan değerliydi, bundan sonraki süreçte oyunumuzu da geliştireceğiz. ve istikrarı yakalamak zorundayız. Gençlerbirliği taraftarına da buradan sesleniyorum, buraya geldiler bize destek verdiler onlara teşekkür ederiz. Sonuçta bugün puanla dönüyoruz oyuncularımı tebrik ederim" dedi.

Mesut Bakkal: "Pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise, "İki takım için de söylüyorum bu sahada özellikle şöyle veriler geldiği zaman baktığınız zaman iki takım da istediğini yapamadı. Oyun birinci devresi dengeli geçen bir maç. Ama ikinci devre özellikle başladıktan sonra ikinci 45 dakika oyunun bütün üstünlüğü bizde olan, yüzde 60'a yüzde 40 topla oynama. Ceza sahasına 14 sefer giren bir takım. Net 1-2 tane pozisyonumuz var, değerlendirebilirdik. Hoca hep mazeret üretiyor diyecekler ama hakikaten sahamız baya bir engel oluyor. Tabi iki takım için de geçerli bu. İkinci devrede mücadeleden memnunum. Özellikle rakip sahada oynama açısından memnunum. Sakatlarımızın yeni iyileştiği, cezalılarımızın geri döndüğü bir haftaya çıktık ilk defa. Pozisyon vermeden maçı bitirdik diyebilirim. Ama daha da üretken olabilirdik. Ayakta duramadığını söyleyen bir oyuncu grubu var. Tabi atanın galip geleceği bir maçtı, berabere bitirdik ama yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hüseyin Eroğlu, Gençlerbirliği, Mesut Bakkal, Sakaryaspor, Trendyol, sakarya, Futbol, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0 Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:41 Ferdi Tayfur’un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz Ferdi Tayfur'un damadı yayınladığı video ile tepki çekti: Kimsiniz kimsiniz?
22:40 Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda’yı şaşkına çeviren talep Maçın bitmesini bile bekleyemedi: Rakip futbolcudan Arda'yı şaşkına çeviren talep
22:32 ABD’nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular ABD'nin Kuzey Kore korkusu: Rusya ile yapılan kritik anlaşmadan rahatsız oldular
19:58 Roketsan’ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu: Sodyum nitrat içtiği tespit edildi
18:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü için çember daralıyor, bir gece ansızın gelebiliriz
09:27 Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine’de belirlenecek Milyonlarca kişinin net maaşı Kabine'de belirlenecek
09:21 Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu Eşi Sevim Emre duyurdu Orhan Gencebay yalı dairesini satıyor mu? Eşi Sevim Emre duyurdu
09:14 904’te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı 90+4'te penaltı kaçıran Dzeko beklemediği bir şey yaşadı
09:07 En yakın arkadaşına söylemiş İşte Ferdi Tayfur’un son isteği En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:46 Kamu kurumu 41 personel alacak Kamu kurumu 41 personel alacak
08:46 Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor’a Kongolu kanat Performansı göz dolduruyor: Bandırmaspor'a Kongolu kanat
08:41 Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu’nu konuşuyor Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
08:33 Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi Metroya binen Gonca Vuslateri gizlice fotoğrafını çekenlere seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 23:54:55. #1.11#
SON DAKİKA: Sakaryaspor-Gençlerbirliği: 0-0 Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.