Sakaryaspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.
Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmazken, Kabongo Kasongo ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.
Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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