Sakaryaspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sakaryaspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

Sakaryaspor, Bitexen Giresunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde yapılan idmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Sakaryaspor'un sakatlığı devam eden Nsana Simon ve tedbir amaçlı salonda çalışan Kabongo Kasongo dışında eksik oyuncusu bulunmuyor. Takım, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

24.04.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında 28 Nisan Pazar günü deplasmanda Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Tuncay Şanlı yönetiminde Rüstemler Tesisleri'ndeki idmanda futbolcular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışma yaptı.

Antrenmana sakatlığı devam eden Nsana Simon katılmazken, Kabongo Kasongo ise tedbir amaçlı salonda çalıştı.

Sakarya temsilcisi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor, Giresunspor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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