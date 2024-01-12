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Sakaryaspor 1-2 Göztepe: Göztepe, Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika
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Sakaryaspor 1-2 Göztepe: Göztepe, Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup etti

Sakaryaspor, Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. Maçta Göztepe'nin gollerini David Tijanic ve Ahmed Ildız atarken, Sakaryaspor'un tek golünü Kabongo Kasongo kaydetti.

Sakaryaspor 1-2 Göztepe: Göztepe, Sakaryaspor\'u deplasmanda mağlup etti
12.01.2024 - 22:13,
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1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sağ kanattan Ogün Bayrak'ın ceza sahasına ortasında topla buluşan Traore'nin pasında Tijanic, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-1

27. dakikada ceza sahası içerisinde Badara Traore'nin kaleci Cihan ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Cihan gole izin vermedi.

35. dakikada köşe atışında ceza sahası içinde Tarkan Serbest'in kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

41. dakikada Ogün Bayrak'ın sağ kanattan ortasında Kubilay Kanatsızkuş'un kafa vuruşunda top kaleci Cihan Topaloğlu'nda kaldı.

48. dakikada Del Valle'nin pası ile kaleci ile karşı karşıya kalan Burak Süleyman'ın vuruşunda kaleci Lis topu kontrol etti.

49. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren ve kaleci Cihan ile karşı karşıya kalan Traore'nin şutunda Cihan meşin yuvarlağı çeldi.

78. dakikada Sakaryaspor ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde Ahmed Ildız meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-2

90+4. dakikada kaleci kaleci Lis'in hatasında topu kapan Kasongo meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

Hakemler: Sarper Barış Saka, Samet Özkul, Haydar Avcı

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen (Oğuz Yıldırım dk. 59), Isaac, Erdi Dikmen, Bülent Uzun, Rotman (Simon dk. 73), Roshi (Kasongo dk. 46), Hasan Kılıç, Murat Cem Akpınar (Dimitrov dk. 80), Del Valle, Burak Süleyman

Yedekler: İbrahim Demir, Çağlayan Menderes, Berat Can Şanlı, Bülent Cevahir, Umut Uzun

Teknik Direktör: Turgay Karslı

Göztepe: Lis, Ogün Bayrak, Taha Altıkardeş, Tarkan Serbest, Nielsen (Santos dk. 90+1), İsmail Köybaşı, Doğan Erdoğan, Yalçın Kayan (Celil Yüksel dk. 76), Traore (Ahmed Ildız dk. 67), Kubilay Kanatsızkuş (Ümit Akdağ dk. 90+1), Tijanic (Lundqvist dk. 76)

Yedekler: Arda Özçimen, Yiğit Yıldız, Yunus Emre Gedik, Atınç Nukan, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Stanimir Kolev Stoilov

Goller: David Tijanic (dk. 8), Ahmed Ildız (dk. 78) (Göztepe), Kabongo Kasongo (dk. 90+4) (Sakaryaspor)

Sarı Kart: Kubilay Kanatsızkuş (Göztepe) - SAKARYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sakaryaspor 1-2 Göztepe: Göztepe, Sakaryaspor'u deplasmanda mağlup etti - Son Dakika


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