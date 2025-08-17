Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
Spor

Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 3-2 Mağlup Etti

Sakaryaspor, Iğdır FK\'yı 3-2 Mağlup Etti
17.08.2025 23:54
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Iğdır FK'yı 3-2 yenerek 2. haftayı galibiyetle kapadı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Iğdır'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Eyüp Akcan'ın yerden pasında topla buluşan Salvatore Bruno'nun vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

8. dakikada Burak Altıparmak'ın ceza sahasına orta yaparak kullandığı serbest vuruşta Gael Kakuta kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 1-1

19. dakikada Iğdır FK'nın sağ kanattan geliştirdiği atakta Rotariu'nun pasıyla savunma arkasına hareketlenen Eyüp Akcan topla buluştu. Akcan'ın yerden kale sahasına gönderdiği pasta vuruşunu yapan Bruno meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2

39. dakikada sağ kanattan Serkan'ın pasında Emre Demir meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yan hakemin ofsayt bayrağını kaldırmasının ardından pozisyon VAR'da incelendi. Ardından Hakem Coşkunses orta yuvarlağı gösterdi. 2-2

72. dakikada Sakaryaspor'un sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Daniel Akuazaoku meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-2

82. dakikada Ethemi, Emre Demir'e yaptığı faul sonucunda kırmızı kart gördü.

86. dakikada Emre Demir, Camara ile mücadelesinin ardından gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

90+2. dakikada Alim Öztürk, ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Serdar Soydan, Kerem İlitangil, Yakup Özhan

Sakaryaspor: Jakub Szumski, Sadık Çiftpınar, Lukasz Piotr Zwolinski, Geal Romeo Kakuta (Daniel Akuazaoku dk. 68), Mambenga, Emre Demir, Serkan Yavuz, Dimitrios Kolovetsios (Eren Erdoğan dk. 78), Burak Altıparmak, Burak Çoban, Doğukan Tuzcu, Rijad Kobiljar (Batuhan Çakır dk. 88)

Yedekler: Göktuğ Baytekin, Oğuzhan Açıl, Alaaddin Okumuş, Salih Dursun, Alparslan Demir, Abdurrahman Bayram, Burak Yıldız

Teknik Direktör: İrfan Buz

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Moryke Fofana (Valon Ethemi dk. 62), Gianni Salvatore Bruno, Valentin Eysseric (Ali Kaan Güneren dk. 63), Dorin Rotariu (Moustapha Camara dk. 73), Doğan Erdoğan (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 46), Caner Cavlun, Eyüp Akcan (Daniel Avramovski dk. 74), Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Yedekler: Muhammet Taha Tepe, Ahmet Emin Engin, Antoine Conte, Özder Özcan, Serkan Asan

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Goller: Gael Kakuta (dk. 8), Emre Demir (dk. 39), Daniel Akuazaoku (dk. 72) (Sakaryaspor), Gianni Salvatore Bruno (dk. 3 ve 19) (Iğdır FK)

Kırmızı kartlar: Emre Demir (dk. 86) (Sakaryaspor), Valon Ethemi (dk. 82), Alim Öztürk (dk. 90+2) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Eyüp Akcan, Burak Bekaroğlu, Caner Cavlun (Iğdır FK) - SAKARYA

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika

16:34
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi: Rusya toprak tavizleri verdi
20:58
Çanakkale’de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada Ateş çemberinin içinde kaldılar
Çanakkale'de alev savaşçılarının zorlu mücadelesi kamerada! Ateş çemberinin içinde kaldılar
SON DAKİKA: Sakaryaspor, Iğdır FK'yı 3-2 Mağlup Etti - Son Dakika
