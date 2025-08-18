Sakaryaspor Iğdır'ı Yendi, Buz Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika
Sakaryaspor Iğdır'ı Yendi, Buz Açıklamalarda Bulundu

Sakaryaspor Iğdır\'ı Yendi, Buz Açıklamalarda Bulundu
18.08.2025 01:16
Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, Iğdır maçındaki geri dönüşün önemini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde ağırladığı Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-2 mağlup eden Sakaryaspor'un teknik direktörü İrfan Buz, ciddi rakibe karşı oynadıklarını ve geri dönmenin önemli olduğunu söyledi.

Buz, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, günün önemi olan 17 Ağustos 1999 depreminde yaşanılanların kolay olmadığını ve ölenleri rahmetle andığını belirtti.

Sakaryaspor taraftarının itici gücü olduğunu ve taraftarsız oynamanın atmosfer açısından kolay olmadığını aktaran Buz, "Ciddi rakibe karşı oynuyorsunuz. Iğdır bu lig de iyi takım. Müsabakaya çok iyi girmedik, basit golleri takım savunmasında çok önem veriyoruz. Oyunculara yakın değildik, en önemlisi burada geri dönmekti. Futbolcularımızın inancı, önemli olan ekibimizle birlikte takım olabilmek. Galibiyet ve mağlubiyet futbolun içerisinde olabilir ama biz mücadele ve formanın hakkını vermek istiyoruz." diye konuştu.

Taraftarların mücadele beklediğine değinen Buz, dönmenin ve kazanmanın önemli olduğunu ve 4 puan yaptıklarını dile getirdi.

Buz, eksikliklerini analiz edeceklerine ama genel anlamda futbolcularını tebrik ederek, şöyle devam etti:

"Oyuncularım çok iyi mücadele verdi ve en önemlisi geri dönmekti. Kaliteli takıma karşı ilk devre yaptığımız en büyük sıkıntılardan birisi biz önde baskı yaparken futbolcular biraz fazla çıkınca aradaki mesafe kaldı. Gerideki çizgiyi de tam kuramadık zaman zaman sıkıntılarımız oldu. Bunu tabii konuştuk. 2-2'yi yakaladıktan sonra daha iyi görüntü verdik."

Eksikliklerinin olduğunu ve yeni transferler istediklerini aktaran Buz, o yönde çalıştıklarını ve gelecekteki 6-7 hafta ciddi müsabakalara çıkacaklarını kaydetti.

Alagöz Holding Iğdır FK cephesi

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş ise oyunun başlangıç ve bitişi arasında çok farkların olduğunu, sahanın içerisinde şu ana kadar yapılmayan senaryoların sergilendiğini aktardı.

Takımın, maçın başlamasıyla oyunun içinde yaşamaya çalıştıkları durumları uygulamaya başladığını ve golü bulduklarını dile getiren Çavuş, "Golle beraber ritmimiz de devam etti, ikinci gölü bulduk. Deplasmanda oynarken 2 gol bulduktan sonra çok basit sahanın içerisindeki gerçeklikten uzaklaştığınız zaman oyun bir anda farklılaşıyor." dedi

Çavuş, sahanın içerisinde topun rakipte ve kendilerinde olduğu hareketlilikle beraber maçı tamamen bunlardan uzak formatta oynadıklarına değindi.

Müsabakadaki olumsuz durumları irdeleyeceklerini ve sonraki maçlarda bunları en aza indirerek yola devam edeceklerini söyleyen Çavuş, "Tekrar gol yediğimizde zihinsel olarak yıprandık. Bu yıpranma sahanın içerisinde bizi çok fazla negatif etkiledi. Bununla beraber ister istemez sonuç kaçınılmaz oldu. Bu kadar doğru reaksiyon göstermeyip sahanın içerisindeki mücadeleyle beraber topun sende olduğu kısmındaki hareketliliği ve oyunun içerisindeki akışı gerçekleştiremezseniz bu tür durumlarda mağlup olursunuz. Biz de bunu yaşadık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Sakaryaspor, İrfan Buz, Trendyol, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor Iğdır'ı Yendi, Buz Açıklamalarda Bulundu - Son Dakika

