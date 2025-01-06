Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı

Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Sakaryaspor ve Gençlerbirliği, golsüz eşitlikle sahadan ayrıldı.

06.01.2025 22:16
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Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Harun Reşit Güngör

Sakaryaspor: Szumski, Kahraman Demirtaş, Bülent Uzun, Murat Cem Akpınar (Dk. 68 Emircan Altıntaş), Fernando, Aabid, Oğuzhan Çapar (Dk. 90+1 Erdi Dikmen), Cebrail Karayel, Totre, Mendy (Dk. 75. Saint Louis), Simon

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Djitte (Dk. 75 Sami Gökhan Altıparmak), Etebo, Metehan Mimaroğlu (Dk. 90+1 Rahman Buğra Çağıran), Mete Kaan Demir (Dk. 56 Nalepa), Oğuzhan Berber, Mikail Okyar, Alperen Babacan, Ensar Kemaloğlu, Fıratcan Üzüm (Dk. 75 Samed Onur), Sinan Osmanoğlu

Sarı kartlar: Dk. 33 Fıratcan Üzüm, Dk. 41 Oğuzhan Berber, Dk. 82 Sinan Osmanoğlu (Gençlerbirliği)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasındaki Sakaryaspor-Gençlerbirliği karşılaşması, 0-0 berabere sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakaryaspor ile Gençlerbirliği 0-0 Berabere Kaldı - Son Dakika
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