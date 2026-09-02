Sakaryaspor İlhan Depe, Gökhan Akkaya ve İbrahim Demir'i kadrosuna kattı

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sakaryaspor, İlhan Depe ile kaleciler Gökhan Akkaya ve İbrahim Demir'i transfer etti.

Kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 33 yaşındaki forvet oyuncusu İlhan Depe, 31 yaşındaki kaleci Gökhan Akkaya ve daha önce takımın formasını giyen 31 yaşındaki kaleci İbrahim Demir'le anlaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, 3 futbolcuya başarılar dilendi.