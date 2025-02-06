Sakaryaspor İlker Püren ile Anlaştı

Spor

Teknik Direktör Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Sakaryaspor, İlker Püren ile anlaşma sağladı.

Trendyol 1. Lig takımlarından Sakaryaspor, Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine İlker Püren'i getirdi. Hususa ilişkin yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz teknik direktörlük görevi için İlker Püren ile anlaşmaya varılmıştır" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA