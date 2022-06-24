Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

24.06.2022 18:13
Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Sakaryaspor, Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da transfer çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Yeşil-siyahlı takım sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son olarak Adanaspor forması giyen İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladık" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

İsmail Erdoğan, Sakaryaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sakaryaspor, İsmail Erdoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

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