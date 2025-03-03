Sakaryaspor, İstanbulspor'a Hazırlanıyor

Spor

- Sakaryaspor, İstanbulspor mesaisine başladı

SAKARYA - Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Rüstemler Tesisleri'nde Teknik Direktör İlker Püren yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Pas çalışması ve taktik çalışama yapan yeşil-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Yeşil- siyahlı ekipte Kahraman Demirtaş, Ognjen Ozegovıc, Ömer Şişmanoğlu ve Bülent Uzun antrenmanda yer almadı.

Sakaryaspor, 6 Mart Perşembe günü saat 16.00'da Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda İstanbulspor'a konuk olacak.