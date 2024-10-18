Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında oynayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Sakaryasporlu futbolcular, Rüstemler Tesisleri'nde Mesut Bakkal yönetiminde gerçekleşen idmana ısınma hareketleri ile başladı. Ön alan baskısı çalışmasıyla devam eden idman, duran top çalışmasıyla sona erdi. Yeşil-siyahlı ekipte kaleci Jakub Szumski sakatlığı sebebiyle antrenmanda yer almadı. - SAKARYA
Son Dakika › Spor › Sakaryaspor, İstanbulspor Maçına Hazır - Son Dakika
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